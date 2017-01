James Blunt ospite ad "Amici"

10:02 - Sabato 18 gennaio alle 14.10 su Canale 5, nuovo appuntamento con la tredicesima edizione di "Amici". Ospite in studio James Blunt che presenterà l'album "Moon Landing" e il singolo "Heart To Heart". Gli allievi come sempre sono a lavoro nella scuola del talento dove oltre alle loro doti artistiche devono mostrare disciplina e impegno nelle attività quotidiane con la speranza di proseguire il loro percorso verso il serale.

Ad accompagnare le performance di canto i ballerini professionisti: Amilcar Moret Gonzalez, Michele Barile, Santo Giuliano, Martina Nadalini, Sabatino D’Eustachio e Marcello Sacchetta. Il programma, sempre più interattivo (è possibile esprimere il proprio parere e gradimento sulle esibizioni durante la diretta attraverso il social Facebook) è prodotto da Fascino P.g.t. per Mediaset ed è scritto da Maria De Filippi con Luca Zanforlin e Mauro Monaco.