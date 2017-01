J-Ax twitta il numero di cellulare di Noemi

14:34 - Alla semifinale di "The Voice Of Italy" il giudice J-Ax ha fatto un simpatico scherzo alla collega Noemi. Durante la diretta ha twittato il numero di cellulare della "leonessa" della musica pop italiana con l'hashtag #prontoNoemi, diventato trend topic per tutta la serata. Il telefonino è impazzito e J-Ax ha ironicamente commentato: "Per molta gente di Twitter quello di Noemi è il primo numero di una donna che aggiungono da tempo".

Sul palco di "The Voice Of Italy" i coach Raffaella Carrà, J-Ax, Noemi e Piero Pelù hanno messo a confronto le ultime 2 voci appartenenti al proprio team che si sono esibiti dal vivo. Hanno dovuto lasciare il programma Daria Biancardi di Palermo (proveniente dal team di Piero Pelù), Giuseppe Maggioni di Brembate di Sopra - Bergamo (proveniente dal team di Raffaella Carrà), Dylan Magon di Voghera - Pavia (proveniente dal team di J-Ax) e Stefano Corona di Castell’Alfero - Asti (proveniente dal team Noemi). Chi tra Giacomo Voli, Tommaso Pini, Suor Cristina Scuccia e Giorgia Pino sarà la voce per eccellenza della seconda edizione del talent?