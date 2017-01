Italo Di Giovanni bacia l'ex di Maxi Lopez

11:50 - Nel triangolo tra Maxi Lopez, Wanda Nara e Mauro Icardi ci si mette pure l'ex tronista di "Uomini e Donne" Italo Di Giovanni. "Novella 2000" l'ha infatti paparazzato intento a flirtare con la modella 21enne Claudia Di Modica, l'ex di Lopez che ha raccontato di essere stata sedotta e abbandonata dal calciatore. Adesso però ha ritrovato il sorriso.

A cena in un ristorante milanese, frequentato anche da Maxi, i due sono stati paparazzati mentre si scambiavano baci e carezze. Una coppia affiatata insomma, che fa ben sperare.



Anche perché Claudia non ha mai fatto mistero di cercare l'amore e Italo, dopo la storia nata nel programma di Maria De Filippi con Rosy Formisano, è single da tempo. Ed è appena "sceso in campo" con Pescara Futura candidandosi alle amministrative. Per la modella è una bella sfida: dal calcio alla politica, vincerà la partita?