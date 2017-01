Infinity, partecipa al Film Festival

10:47 - Infinity Film Festival dà la possibilità ad aspiranti registi o sceneggiatori di partecipare presentando opere inedite da inviare fino al 20 giugno. L'obiettivo è la promozione di nuovi talenti sfruttando appieno tutta la potenzialità del web: un'ampia selezione delle opere iscritte al concorso verrà infatti inserita sul sito in un'apposita sezione, così da poter essere visionata e votata dagli utenti Infinity.

L'iniziativa ha il patrocinio di Luiss Creative Business Center (LCBC), Associazione Giovani Produttori Cinematografici (AGPC) e Associazione Produttori Televisivi (ATP) ed è rivolta a tutti coloro che hanno compiuto la maggiore età. Le tre opere che otterranno il maggior numero di voti saranno presentate in concomitanza con il Festival Internazionale del Film di Roma e avranno spazio in apposite rubriche sulle reti Mediaset.



Se hai dei contenuti inediti da proporre, invia il tuo cortometraggio oppure l’episodio pilota e la sceneggiatura di una web series: scarica qui il bando di concorso, mentre clicca qui per avere maggiori informazioni sulle modalità di invio del materiale. Se vuoi puoi inviarci anche foto e video con le immagini di backstage scrivendo a inff@infinitytv.it oppure condividile tu stesso sui social network utilizzando l’hashtag ufficiale #inff2014. Per ulteriori informazioni, contattaci all’indirizzo email inff@infinitytv.it