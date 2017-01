In esclusiva a "Verissimo" Vladimir Luxuria parla dell'arresto a Sochi

17:33 - Nuovo appuntamento con "Verissimo", il talk show condotto da Silvia Toffanin. In esclusiva Vladimir Luxuria, rientrata in Italia dopo il fermo subito ai Giochi Olimpici di Sochi, sarà ospite in studio per raccontare la sua disavventura. Presenti in studio anche Amanda Lear, la campionessa olimpica di fioretto Elisa Di Francisca e Gabriele Cirilli.

Sbarcata ai Giochi Olimpici di Sochi per protestare contro la legge russa che vieta la propaganda gay, la sera di domenica 16 febbraio è stata trattenuta in caserma per ben tre ore.



Il giorno dopo, più agguerrita che mai, l'ex parlamentare è tornata al Parco Olimpico vestita con i colori dell'arcobaleno per proseguire con la sua battaglia. "La seconda volta che mi hanno fermata ho avuto veramente paura che mi picchiassero e mi mettessero in carcere - svela Vladimir - Con il mio regolare pass, ho superato il tornello per andare a vedere la partita di hockey. Appena superata la barriera, ho iniziato ad urlare 'essere gay è ok' e sono stata circondata da dieci persone, chi in divisa chi no, che mi hanno fermata e strattonata".



"A causa dei tacchi che portavo sono caduta e loro, per fare veloce, mi hanno rialzata dalle spalle, una spalla mi fa ancora male. A quel punto mi hanno caricata, con Pio e Amedeo delle Iene in auto. Mi hanno tolto il pass e dopo un po' hanno fermato l'auto e ci hanno buttato giù, in piena campagna".



A Silvia Toffanin che le chiede che cosa abbia provato in quel momento, risponde: "Ho avuto veramente paura, me la sono fatta sotto. Infatti quando la macchina è ripartita e ci hanno lasciato lì, ho tirato un sospiro di sollievo. Mi tremavano le ginocchia, ho anche pianto. Alla fine siamo riusciti a spiegare all'Unità di Crisi dove eravamo e sono venuti a prenderci. Ci hanno scortato fino al posto di polizia e lì i poliziotti mi hanno impedito di rilasciare interviste".



Il giorno dopo, l'ex parlamentare è rientrata in Italia e le sarà difficile poter tornare in Russia. Ai microfoni di Verissimo racconta: "Ora sono persona non gradita in Russia. Mi spiace perché è un paese bellissimo, ma credo sia complicato ottenere nuovamente il visto per tornarci". E infine Vladimir dichiara: "Sono grata alle Iene per l'opportunità che mi hanno dato. Io combatto per le mie battaglie e sono felice che miei fratelli gay e le mie sorelle lesbiche russi mi abbiano ringraziata per essermi ricordata di loro".



Alvin sarà invece in collegamento da Sanremo per svelare i retroscena del Festival e incontrare, a poche ore dalla finale, i cantanti in gara. Un reportage esclusivo mostrerà tutto quello che non si è visto in televisione.



Si parlerà di questa edizione della kermesse, in cui si nota l'assenza di artisti provenienti dai talent tv, con molti protagonisti delle passate edizioni di "Amici". Emma Marrone, nel corso di un lungo viaggio in treno, inaugura una nuova rubrica dedicata alle "auto interviste".



Infine, durante la settimana della moda di Milano, Verissimo ha seguito Belen Rodriguez, nella sua nuova veste di stilista.