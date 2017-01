14 gennaio 2014 Ilary Blasi: "Troppo tosta per le fiction" Dal 22 gennaio, in prima serata su Italia 1, torna al timone delle Iene e si confessa a Tv Sorrisi e Canzoni Tweet google 0 Invia ad un amico

09:29 - Ilary Blasi è pronta a ripartire alle "Iene", su Italia 1 in prima serata dal 22 gennaio, dopo la pausa natalizia e a "Tv Sorrisi e Canzoni" traccia il bilancio di artista, madre e moglie. La showgirl, che sfoggia un nuovo look con ricrescita dei capelli in bella vista, confessa che le piacerebbe tornare sul palco del Festival di Sanremo ma come conduttrice e che non ama le fiction sdolcinate: "Sono troppo tosta, mi piace Squadra Antimafia".

"Le Iene è un programma fresco - racconta - per questo è sempre così attuale, spesso alla mattina non sappiamo ancora cosa andrà in onda la sera, è un po' come fare un giornale, può cambiare tutto anche all'ultimo minuto". Ilary non nasconde il sogno di condurre Sanremo: "Ho già fatto la valletta, mi piacerebbe condurlo tutto da sola". Ma la Blasi è soprattutto una mamma: "Faccio la mamma per il 70 per cento". Una fiction? "Mi conosco, non sono adatta alle cose sdolcinate, a me piace Squadra Antimafia, tosta anche lì". E Francesco Totti in tv? "Ma no, non mi va che si metta a farmi concorrenza in tv, io ho il mio lavoro e lui il suo".