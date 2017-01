10 settembre 2014 Ilary Blasi in prima linea su Italia Uno: "I miei otto anni di Iene e in futuro vi stupirò" La conduttrice è pronta a tornare con Teo Mammucari e la Gialappa's Band Tweet google 0 Invia ad un amico

08:40 - Dal 17 settembre in diretta su Italia Uno alle 21.10 la nuova edizione de "Le Iene Show" con Ilary Blasi, Teo Mammucari e la Gialappa's Band. Tanti servizi di cronaca, inchieste e dissacranti interviste. Ilary Blasi è all'ottavo anno di conduzione e a Tv Sorrisi e Canzoni dice: "Quando fai un programma di successo che ti diverte e combacia con i tuoi impegni, cosa puoi chiedere di più". E in futuro non esclude nuove avventure professionali.