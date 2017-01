Il marito di Tori Spelling vuole divorziare

12:20 - Dopo le corna, Tori Spelling, nota per il suo ruolo di Donna in "Beverly Hills 90210", si sarebbe tenuta il peso sulla testa e avrebbe riaccolto il marito fedifrago, Dean McDermott, tra le mura domestiche. Ma lui non vuole saperne e, secondo i rumors, sta per chiedere il divorzio dall'attrice. Lo rivelato una "gola profonda" riservata al magazine "Star".

Un periodo difficile per l'attrice che, oltre ai problemi economici, si trova ad affrontare questa difficile situazione familiare. La fonte segreta ha dichiarato: "Dean vuole il divorzio ma Tori è aggrappata al matrimonio per il bene della propria carriera e per la sua immagine pubblica. Il cuore le si sta spezzando. Lei ha raccontato agli amici che lui è un maniaco sessuale, che vuole costantemente fare sesso, ma Dean ha invece detto ad un suo amico che non vuole fare sesso con Tori. Non sono più intimi da oltre un anno".



Inoltre, l'anonimo amico della coppia ha aggiunto: "La Spelling è terrorizzata dal divorzio. Lei vuole ancora credere all’idea che Dean non la tradisca più, ma sta diventando sempre più difficile vivere nella menzogna. Però questo non significa che sia disposto a lasciarlo. E’ così arrabbiata e ferita, non riesce neanche più a guardarlo, ma è terrorizzata dalla separazione. L’idea di una battaglia legale per la custodia dei figli le fa venire i crampi allo stomaco. Dean è sempre stato il suo principe azzurro. Lo era. Il mondo di lei è in frantumi".