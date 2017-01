17 agosto 2014 Il cast di Downton Abbey a sostegno di Water Aid Qualche giorno fa la gaffe: in una foto spot del telefilm si vede una bottiglietta d'acqua. Dopo le critiche, il cast della serie risponde così... Tweet google 0 Invia ad un amico

11:57 - A volte una gaffe può trasformarsi in qualcosa di importante. Ne sanno qualcosa i protagonisti di Downton Abbey, "colpevoli" di aver fatto una foto con gli abiti di scena che lascia intravedere una bottiglietta d'acqua. Un dettaglio decisamente "fuori tempo" visto che il telefilm è ambientato nella prima metà del secolo scorso in Inghilterra. Il cast, però, ha saputo trasformare una disattenzione in una pubblicità a sostegno di Water Aid.

La fotografia incriminata è quella che vede il Conte e Lady Edith posare per il lancio della nuova stagione. La foto scelta, ovviamente, è senza "errori" ma sul web è apparsa anche quella non ritagliata che vede sullo sfondo una bottiglietta d'acqua. Da lì, scherzi e polemiche, non si sono più fermati.



Così, tutti insieme, gli attori hanno deciso di fare un altro scatto che li ritrae, senza abiti di scena, intenti a sorseggiare dell'acqua da una bottiglietta e l'hanno pubblicato su Twitter. Nonostante le facce divertite e la sottintesa ironia, la causa che sta dietro a questo scatto è molto nobile. "Dopo aver visto la reazione causata dalla foto all'inizio di questa settimana, il cast ha avuto questa brillante idea: approfittare di tutta questa attenzione per veicolare un messaggio molto più importante" ha spiegato il portavoce della serie tv.