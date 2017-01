26 febbraio 2014 I Muppets pazzi per i selfie, i pupazzi della tv diventano social Kermit la Rana e gli altri si mettono in posa aspettando il film Tweet google 0 Invia ad un amico

10:40 - Anche i Muppets si sono lasciati travolgere dalla moda dei "selfie", gli autoscatti social. I pupazzi della tv si sono infatti messi in posa in attesa di apparire sul grande schermo con il loro film "Muppets Most Wanted", che uscirà negli Stati Uniti il prossimo 21 marzo. Lo sbarco su Instagram di Kermit la Rana, Miss Piggy e gli altri personaggi di gommapiuma è stato apprezzato dai fan, che hanno commentato entusiasti le foto.

A tre anni di distanza dal loro primo film, I Muppets sono pronti a tornare al cinema con una nuova pellicola "Muppets Most Wanted". Questa volta i pupazzi della tv sono protagonisti di un tour mondiale, che li porta nelle più grandi capitali europee. Le cose si complicano quando i Muppet si ritrovano coinvolti in un furto di gioielli di cui è responsabile una banda di criminali capeggiata dal famigerato Costantin (sosia di Kermit) affiancato dal suo numero 2 Dominic.