28 luglio 2014 I Cesaroni, nella nuova famiglia allargata in arrivo tanti guai... Tanti abbandoni di volti storici ma anche molte new entry nella sesta stagione dell'amata serie tv. In particolare Sofia, interpretata da Christiane Filangieri, che porterà scompiglio...

16:13 - Manca poco alla messa in onda de "I Cesaroni 6", la nuova stagione dell'amata serie tv che arriverà su Canale 5 a partire da settembre. Una stagione importante tra addii di peso e ritorni inaspettati. Tra le novità l'arrivo a Roma di Sofia, intepretata da Christiane Filangieri, con un carico di segreti destinato a creare scompiglio nella vita della famiglia Cesaroni e di Giulio (Claudio Amendola) in particolare.