Helen Flanagan, bondage erotico e lingerie bollente per la stellina tv inglese

09:00 - Il bondage rende ancora più esplosive le curve di Helen Flanagan, nota per il ruolo di Rosie Webster nella soap opera "Coronation Street". Su "Nuts" Helen sfoggia un décolleté da 10 e lode. L'attrice inglese sa come far perdere la testa agli uomini e questa volta stuzzica strizzando le forme prosperose in corpetti e perizomi ad alto tasso erotico. Helen non teme i paparazzi: "Non mi impressiona vedere le mie tette sui giornali"

Fiera delle doti che le ha regalato Madre Natura - lei stessa ha confessato di "avere le tette più belle del mondo" - l'attrice e modella ama i selfie: "Faccio autoscatti in qualunque momento, sono spudorata".