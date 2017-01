14 maggio 2014 Grande Fratello ungherese, polemiche per un concorrente sempre nudo L'italiano Aurelio Onorato dà scandalo con lap dance e performance stravaganti nella Casa in cui appare senza veli Tweet google 0 Invia ad un amico

14:38 - Sta facendo molto parlare Aurelio Onorato, l'italiano protagonista del "Grande Fratello" Ungherese che ama mostrarsi sempre nudo. Quando prende il sole in giardino, quando regala lap dance e performance stravaganti nella Casa e naturalmente sotto le coperte dove si fa masturbare senza imbarazzo dalle coinquiline. Le immagini sono andate in onda sulla rete nazionale e hanno creato non poche polemiche.

Gli autori del reality hanno deciso infatti di non censurare le scene di nudo e di sesso, tanto che si è alzato un vero e proprio polverone e in molti hanno gridato allo scandalo visto che ci sono anche tanti minori tra i telespettatori. Una cosa è certa, gli ascolti si sono impennati e il giovane è riuscito nel suo intento: far parlare di sé.