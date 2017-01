Grande Fratello 13, Chicca e Giovanni: "Pronti per un figlio"

09:33 - Chicca e Giovanni continuano a essere più innamorati che mai. La coppia nata dentro la Casa di "Grande Fratello 13" ha progetti molto importanti per il futuro. Chicca rivela al settimanale Nuovo: "Vorrei diventare presto mamma: ne ho parlato con Giovanni e anche lui condivide la mia scelta".

"Un figlio è frutto dell'amore tra due persone: e io non avrei nulla in contrario a realizzare questo sogno insieme alla mia Chicca", spiega Giovanni.



"Viviamo in simbiosi. Quando non lavoriamo, stiamo a Legnano, vicino a Milano, da me, o a Verona, a casa di Giovanni. - interviene Chicca - Per non c'è tempo per un trasloco, ma diciamo la verità: la distanza chilometrica tra le due città è poca e poi, pur di stare insieme, si fa tutto". Intanto entrambi hanno conosciuto già le rispettive famiglie e se son rose...