Gotham, la serie-evento sbarca su Mediaset

11:57 - Le atmosfere cupe di "Gotham", l'attesissima serie-prequel con Batman ancora adolescente, sono pronte a invadere l'autunno Mediaset. Lo show andrà in onda in contemporanea con gli Stati Uniti e sarà trasmessa in cross-casting: le due puntate d'esordio andranno in onda su Italia 1, mentre dalla terza puntata proseguirà su Premium Action. Protagonista della serie il detective James Gordon (Ben McKenzie), che indaga sull'omicidio dei genitori del futuro supereroe.

"Gotham" racconta un capitolo inedito del mito di Batman, andando a fare luce sulle origini dell'uomo-pipistrello. La serie segue l'ascesa del giovane commissario Gordon (Ben McKenzie) e del suo nuovo partner Harvey Bullock (Donal Logue), che vengono ingaggiati per risolvere uno degli omicidi più sconvolgenti e di alto profilo di Gotham City: l'assassinio di Thomas e Martha Wayne.

Durante la sua indagine Gordon incontrerà il figlio dei Wayne, Bruce, ora sotto la tutela del maggiordomo Alfred, che darà informazioni utili a Gordon per trovare il killer. Lungo il suo cammino dovrà affrontare i boss della mafia e quelli che saranno i futuri villains dell'universo di Batman. Tra questi la futura Catwoman (Camren Bicondova) e quello che diventerà Pinguino (Robin Lord Taylor)