Giuseppe Schisano: "Finalmente mi opero e divento Vittoria"

10:48 - Oggi è il giorno X. Finalmente Giuseppe Schisano diventa Vittoria. E' in una clinica di Barcellona dove si sottoporrà a un intervento chirurgico e intanto l'attrice si è raccontata a Barbara d'Urso a Domenica Live: "Mi avvio per un viaggio che sarà molto importante per me, non potrò più tornare indietro".

"Mi fa sempre effetto vedere le foto di Giuseppe - ha detto - io lo vivo come un fratello. Mi ha lasciato un bagaglio di esperienze, amici, valori notevole. Ma mi fa anche un po’ tristezza perché non aveva mai vissuto pienamente, era sempre a metà. Sorrideva sempre con gli occhi ma mai col cuore". La mamma le è sempre stata vicina: "Ha capito che doveva in qualche modo uccidere suo figlio per vedere sua figlia felice. Mi ha sempre insegnato ad essere una persona onesta ed è anche a lei che devo quello che oggi sono: una donna onesta, che non nasconde ciò che è davvero".



Un intervento difficile, ma "necessario": "Cambia tutta la mia vita, sarà un intervento molto delicato della durata di sei ore. Non è un gioco né un capriccio. Sono terrorizzata, son due notti che non dormo ma per fortuna i miei amici non mi fanno mai sentire sola nemmeno qui a Barcellona. È un intervento di femminilizzazione completa. Ho deciso di farlo perché è un bisogno personale, non è una cosa narcisistica e non la sto facendo per gli altri, sarebbe stupido. Vorrei vedermi per la prima volta come mi sono sempre sentita".