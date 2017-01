Giulia Pauselli dopo Amici 10 regina al Crazy Horse: "E' un sogno"

08:40 - Giulia Pauselli, finalista ad "Amici 10" e vecchio flirt di Stefano De Martino, farà parte del corpo di ballo del Crazy Horse, celebre locale di Parigi. La ballerina debutterà ad ottobre sullo storico palco. "Un sogno che diventa realtà - dice Giulia - Avevo fatto già un provino due anni fa poi a giugno ho partecipato al casting in occasione delle date italiane del tour Forever Crazy al teatro Nuovo di Milano siamo rimaste in tre e hanno scelto me!".

"Ora ho due settimane per preparare il trasloco a Parigi e fare qualche giorno di vacanza - continua - perché mi aspetterà un periodo molto impegnativo ma sono così carica che anche provare 10 ore al giorno non mi peserà". Giulia sarà ufficialmente la terza donna italiana a far parte del corpo di ballo del Crazy Horse dopo Rosa Fumetto negli Anni 70 e Gloria di Parma entrata nel 2012.



La Pauselli è stata impegnata nella tournée teatrale di "Cinecittà", l'ultimo spettacolo di Christian De Sica. Il nuovo impegno parigino la obbligherà ad annullare alcuni impegni già presi in Italia:"Avrei dovuto partire con un’altra tournée teatrale sempre con il grande Franco Miseria che voglio ringraziare per i consigli che mi ha regalato in questi mesi di lavoro insieme. Lui è un Maestro ed è stato uno dei primi a congratularsi con me quando gliel'ho detto".



Proprio durante "Amici 10" Giulia finì sotto i riflettori anche per il suo flirt con Stefano De Martino, che poi preferì tornare con Emma Marrone. Fece molto discutere anche il bacio che la ballerina e il marito di Belen si diedero durante una coreografia, ma pare fosse solo esigenza di "scena" e non un fuori programma sexy. Da allora ne è passata di acqua sotto i ponti e Giulia ha continuato il suo percorso artistico lontano dalla scuola più amata d'Italia, cercando sempre di mettersi in gioco. Ora l'attende Parigi e una nuova esperienza lavorativa e chissà che un giorno non torni nel nostro Paese per uno show ancora in televisione.