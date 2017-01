Giulia Ottonello: "Il Governo punti sul teatro, la musica e la cultura"

09:02 - Giulia Ottonello, vincitrice della II edizione di "Amici", è stata incoronata Miglior Attrice Non Protagonista ai recenti Musical! Award per il ruolo di Elizabeth in "Frankenstein Junior". Lo show è in scena al Teatro della Luna di Assago (Milano) fino al 16 febbraio. "Nel teatro c'è crisi e il Governo deve puntare sulla Cultura per salvarlo", spiega Giulia a Tgcom24. E dopo cosa accadrà? "Vorrei fare dei concerti in giro per l'Italia".

Ti aspettavi la consacrazione ai Musical! Award?

E' stata una bella sorpresa e sono contenta che ci sia una manifestazione del genere. Comunque molto del merito del successo è della Compagnia della Rancia, di Saverio Marconi e la regia associata di Marco Iacomelli che hanno creato uno show che piace e che per il secondo anno gira l'Italia. Per me è stato il coronamente di un sogno dal momento che ho sempre amato il film di Mel Brooks.



Perché il tuo personaggio, Elizabeth, piace così tanto?

Perché è un paradosso. E' una donna che ha una evoluzione forte lungo tutta la storia. E' fredda e molto seriosa all'inizio e lascia intravedere un barlume di follia che scatta poi più avanti fino a renderla simpatica al pubblico. Riscopre la sua gentilezza grazie, anche, alla creatura mostruosa del dottor Frankenstein.



Cosa farai dopo il musical?

Mi piacerebbe riprendere in mano il mio progetto musicale. Ho pubblicato l'album 'I Miei Colori' e mi piacerebbe portarlo in giro per l'Italia con un tour per poterlo presentare alle persone. Sarebbe un concerto che mette assieme i primi anni della mia carriera fino alle ultime cose.



Ai Musical! Award Loretta Goggi ha dichiarato: "Non sono stata saldata per il lavoro a Gypsy". Qual è la via d'uscita?

Il Governo si deve mettere in testa che la grande ricchezza dell'Italia è anche rappresentata dal nostro patrimonio culturale italiano. Dal teatro, dalla cultura, dalla musica al mondo dello spettacolo, quello serio e composto da professionisti. Ho come l'impressione che gli italiani continuino a pestarsi i piedi da soli. Se il teatro funziona bene funzionano anche le compagnie spesso composto da numerosi addetti ai lavori che si spostano da una parte all'altra dell'Italia. Vorrei che si ponesse l'attenzione alla Cultura proprio come alle fabbriche, anche loro in grave crisi economica.



INFORMAZIONI "Frankenstein Junior" al Teatro della Luna via G. di Vittorio, 6 20090 Assago (MI)