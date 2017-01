16 settembre 2014 Giorgio Vanni fa rivivere i cartoni animati di Italia Uno C'è anche la sigla del telefilm del 2001 "Appartamento per due", ricercatissima dai fan ma sino ad oggi inedita Tweet google 0 Invia ad un amico

08:55 - Si intitola "Superhits" (il meglio del meglio del meglio) il nuovo album, in formato doppio cd firmato da Giorgio Vanni e il produttore Max Longhi. E' una raccolta di vent'anni di grandi successi di sigle rimasterizzata e le nuove pubblicazioni di "Conan, il Detective più famoso", "Hover Champs" e di "Appartamento per due", la sigla del telefilm del 2001, ricercatissima dai fan ma sino ad oggi inedita.

Giorgio Vanni, con grinta e carisma, è attualmente in tour per tutta Italia con la sua band, “I Figli di Goku”, ed il dj set di Max Longhi, in uno spettacolo dove le sigle piu' amate di tutti i tempi, si alternano ai successi più recenti. Prossimo live: domenica 21 settembre parco tematico "Cinecittà World" di Roma.



La raccolta è stata prodotta da R.T.I. Spa e realizzata da Lova Music con la consulenza artistica di RadioAnimati e la distribuzione di Artist First.