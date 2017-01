15 settembre 2014 Giorgio Pasotti, Francesco Arca e Flavio Parenti accendono la notte romana Per una notte le star del cinema e dei telefilm italiani si sono riuniti a Villa Aurelia Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

14:45 - Alcuni dei volti più amati della fiction, dei telefilm italiani ma anche del cinema in festa al party organizzato in Villa Aurelia a Roma il 12 settembre. Sul red carpet Giorgio Pasotti, Francesco Arca, Flavio Parenti, Francesco Scianna, Alessio Vassallo e Giulia Bevilacqua. Tutti insieme per festeggiare Fox Animation e Fox Comedy.

A Villa Aurelia sono anche intervenuti Claudio Santamaria, Alessandro Roja, Francesco Arca, Bianca Nappi, Valeria Bilello, Flavio Parenti, Anna Ferzetti, Francesco Montanari, Massimo De Santis, Lunetta Savino, Alessio Vassallo, Maria Pia Calzone, Thomas Trabacchi, Andrea Sartoretti, Edoardo Leo, Salvatore Esposito, Giordano De Plano, Michele Alhaique, Greta Scarano, Marianna Di Martino, Alessandro Sperduti, Fortunato Cerlino, Domenico Diele, Valentina Reggio, Nicolas Vaporidis, Edoardo Natoli, Paolo Calabresi, Andrea Bosca, Matteo Branciamore, Marianna di Martino, Fabrizia, Sacchi, Eleonora Albrecht, Sveva Alviti, Giorgio Marchesi, Carolina Di Domenico e Pierluigi Ferrrantini, Caterina Guzzanti, Vittoria Schisano, Primo Reggiani e tanti altri. Insieme a loro anche la produttrice "The Walking dead" Gale Anne Hurd e l'attrice Allison Tolman a Roma in occasione del Rome Fiction Festival.