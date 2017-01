Gianni Sperti si iscrive all'Università a 41 anni

15:20 - Gli esami non finiscono mai. Lo sa bene Gianni Sperti, che dopo il traguardo del diploma di maturità ha deciso di fare un altro passo importante. Iscriversi all'Università. Il 41enne opinionista di "Uomini e Donne" lo ha annunciato su Facebook postando una foto davanti alla Sapienza di Roma. La facoltà la aveva già annunciata: Economia e Commercio.

"La mia più grande soddisfazione? I complimenti da parte di tutta la commissione. Grazie a tutti!", ha scritto con orgoglio Gianni su Instagram. Insomma, una promessa, quella del diploma e dell'Università, che Sperti ha mantenuto. perché poco tempo fa annunciava: "A 40 anni suonati, ho deciso che era ora di rimettermi in gioco: mi diplomo e poi mi iscrivo a Economia e Commercio. Sono uno con i piedi per terra e sento il bisogno di avere una via di fuga dal mondo dei lustrini”. Che stia meditando davvero di lasciare "Uomini e Donne"?