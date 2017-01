Gianni Morandi rivive le sue emozioni all'Arena di Verona tra aneddoti e musica

09:27 - Stasera Canale 5 in prima serata il meglio dei due concerti di "Gianni Morandi - Live in Arena". L'evento, trasmesso in diretta lo scorso ottobre dalla Rete ammiraglia Mediaset, aveva sbaragliato gli ascolti tv. A duettare insieme a Morandi, superospiti del calibro di Fiorello, Cher, Checco Zalone Raffaella Carrà e Rita Pavone.

Sul palco dell'Arena di Verona sono intervenuti ben 300 tecnici, Gianni Morandi con la sua band e un'orchestra diretta dal maestro Leonardo De Amicis composta dai migliori giovani musicisti d'Italia. Uno spettacolo unico con la direzione artistica di Gianmarco Mazzi e la regia televisiva di Roberto Cenci.