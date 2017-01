Gegia presenta il suo toyboy

10:40 - Galeotto è stato il video del tormentone estivo di Gegia "Mamma Dance" in cui ha partecipato il 24enne modello napoletano Michele. Da allora l'attrice 55enne e il toyboy non si separano più, come raccontano a "Pomeriggio Cinque". I 31 anni di differenza non li spaventano: "Stiamo bene così, il futuro chissà...", raccontano.

Anche quando la conduttrice, Barbara d'Urso, chiede l'età della mamma del ragazzo (che ha 46 anni) la coppia non si scompone: "Non mi sono mai trovata in questa situazione - sottolinea Gegia - faccio le cose con calma. A me i 55enni piacciono, ma sono meglio questi di 24 anni, perché quelli di 60 anni non ti chiamano, hanno le depressioni e vanno con quelle di 24".



Dal canto suo Michele ripete, anche in un video messaggio: "Sei tu che rendi il nostro rapporto speciale, mi aiuti tanto, professionalmente e sentimentalmente, sono cresciuto molto con te.. spero che il rapporto duri.... io ti posso solo dire che sto bene con te e che ti voglio un bene dell'anima". Poi Gegia sdrammatizza alla sua maniera: "Comunque Barbara, gliela faccio sudare la bottarella...".