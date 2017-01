Gaia Scodellaro: "Vera Bes è una eroina 2.0"

11:53 - Vera Bes è la protagonista dell’omonima Web serie presentata al Roma Fiction Fest. A dare il volto alla talentuosa tatuatrice e "consulente onirica" Vera è l'attrice Gaia Scodellaro che ha partecipato a fiction come "Squadra Antimafia 6", "Centovetrine" e "Le Mani Dentro La Città". La serie è ambientata nell'oscuro mondo dei sogni popolato da demoni.

Cosa ti piace di questo ruolo?

La tenacia e il coraggio. Vera è una donna che mischia il mistero e la fragilità. Non ha paura di spingersi oltre, di agire con forza contro le ingiustizie pur di raggiungere il suo scopo, mantenendo una femminilità molto spiccata. E' una vera eroina 2.0.



Qual è il punto di forza della serie "Vera Bes"?

E' una Web serie che affronta il tema dell'inconscio e, se da un lato è una parte di noi che ci spaventa, dall'altra è il lato misterioso dell'essere umano che più affascina. Siamo abituati a controllare tutto, accedere ai nostri pensieri incontrollati fa tremare molte certezze, soprattutto quando ci si rende conto che abbiamo tutti delle parti di inconscio molto comuni. Francesco Mazza ha ideato una storia molto intrigante, con l'aiuto di Riccardo Milanesi e di Zodiak Active che ne ha curato la produzione.



Cosa ricordi dell'esperienza sul set di "Squadra Antimafia 6", "Le Mani Dentro La Città" e "Centovetrine"?

Sono state esperienze straordinarie, molto diverse tra loro ma uguali dal punto di vista umano. Ho conosciuto dei colleghi fantastici e con loro, negli anni, ho imparato moltissimi segreti. Mi piace 'rubare' con gli occhi. Non avuto il piacere di lavorare con Giulia Michelini, ho conosciuto Marco Bocci e Giorgio Caputo e li ho trovati straordinari.



Progetti futuri?

Chissà che non arrivi il cinema, ma per ora sono felicissima di essere Vera Bes!