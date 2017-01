Gabriele Greco: "La mia rinascita a Centovetrine"

11:31 - Gabriele Greco, lanciato dalla soap "Vivere", ha cavalcato l'onda del successo di fiction come "Capri 3". Poi il silenzio durato 4 anni. L'attore ammette di aver lasciato la tv per tentare, senza successo, il cinema: "E' stata colpa mia", dice a DiPiù Tv. Anche il rapporto con la fidanzata e stilista Alessandra ha avuto un momento di crisi, poi rientrato. Oggi la rinascita con il ruolo dell'ex calciatore Marcello in "Centovetrine".

"Marcello Colombo ama la bella vita e pensa soprattutto a divertirsi. - spiega Gabriele - Poi, però, scoprirà di essere il padre di un bambino di dodici anni, cioè il figlio adottivo di Cecilia e Damiano, e la sua vita cambierà".