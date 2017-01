09:25 - Gabriel Garko si confessa in un'intervista rilasciata a "Tv Sorrisi e Canzoni". Da venerdì 10, l'attore tornerà sul piccolo schermo a vestire i panni del perfido Nito Valdi ne "Il peccato e la vergogna 2", affiancato da Manuela Arcuri e Laura Torrisi. Ma, sebbene dica di non avere nulla in comune con il personaggio, ammette di non essere una colomba confidando: "Ho sedotto la donna di un altro".

Gabriel fa il conquistatore anche nella vita privata e non solo per fiction. Ha il carattere e il physique du rôle perfetti per fare il protagonista anche nella miniserie estiva "Rodolfo Valentino – La leggenda".



Garko è un uomo che non ha alcuna intenzione di "mettere su famiglia". Quando gli chiedono se vuole diventare papà, infatti, risponde: "Non sono pronto, mi sento ancora tanto figlio". Un Peter Pan intrigante anche quando spiega che ama interpretare il ruolo del malvagio: "Mi piace fare il cattivo. Con lui ho dato sfogo a tutto quello che pensavo fosse più scorretto, spietato e sadico: la cattiveria per il puro gusto di infliggere del male".