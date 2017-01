Gabriel Garko: "Amante senza freni"

14:53 - A letto con Asia Argento, relazione complicata con Dalila Di Lazzaro, innamorato sin da bambino di Victoria Larchenko: Gabriel Garko è scatenatissimo nei panni del sexy e spudorato "Rodolfo Valentino-La leggenda", la nuova fiction di Canale 5 in due puntate che andrà in onda in aprile. A "Gente" l'attore racconta: "Sarò un amante senza freni e un po' mascalzone".

Per interpretare al meglio questo ruolo Gabriel ha imparato a ballare: "Mi sono allenato per ore, è stato massacrante. Lui era un grandissimo ballerino, io invece mi sono sempre limitato a fare il cretino in discoteca". Garko riporta quindi in tv il grande latin lover: "Mi ha colpito l'alone mitico che lo circondava, il non permettere a nessuno di avvicinarsi, di guardarlo negli occhi: era un po' mascalzone, uno che si è bruciato un'intera eredità in una settimana".