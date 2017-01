17 settembre 2014 Francesco Testi: "Sex symbol? Per un bel ruolo ingrasserei venti chili" L'attore è pronto a tornare in prima serata su Canale 5 con la quarta stagione della fiction "L'Onore e il rispetto" e a Tgcom24 anticipa... di SANTO PIRROTTA Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

16:51 - E' il sex symbol della tv, anche se Francesco Testi sarebbe disposto a rinunciare alla forma fisica perfetta per un bel ruolo al cinema. L'attore è pronto a tornare in prima serata su Canale 5 con la quarta stagione della fiction "L'Onore e il rispetto" e a Tgcom24 - che lo intercetta da Carlo Pignatelli alla Vogue Fashion Nigth di Milano - anticipa l'evoluzione del suo personaggio: "Il mio Renè commetterà degli errori ma una donna lo salverà".

In autunno partirà "L'onore e il rispetto 4", come si evolve il tuo personaggio?

Siamo nelle fasi finali della post produzione, per il mio Renè Rolla ci sarà una sorta di involuzione nella prima parte, ha perso la ex moglie, morta nella terza serie, e questo lo farà concentrare fin troppo nel suo obiettivo di incastrare Tonio (Gabriel Garko), ma perderà la lucidità e commetterà una serie di errori...



Quindi ci sono delle sorprese

Sì, anche perché poi conoscerà una donna che in qualche modo lo riporterà sulla retta via, ne vedremo delle belle...



Per te è un periodo d'oro...

Lo sto vivendo con gioia, quando ci sono i periodi magri bisogna rimboccarsi le maniche e non deprimersi come è successo a me, e quando ci sono i bei periodi bisogna cercare di goderseli senza però vivere sugli allori, perché bisogna sempre continuare a darsi da fare per migliorarsi.



Sei il nuovo sex symbol della tv, ti fa piacere?

A me fa sorridere, anche perché i settimanali ogni giorno ne eleggono uno... Non nascondo che mi fa piacere essere apprezzato per la mia fisicità, mi fa ancora più piacere sapere che la gente mi segue per quello che riesco a trasmettere con il mio lavoro.



Come ti tieni in forma?

Mi do molto da fare per tenermi in forma con palestra e allenamenti, ma se dovessero propormi un ruolo straordinario sono pronto anche a ingrassare di venti chili.



Che ruolo ad esempio?

Adoro 'Fuga di mezzanotte' di Alan Parker: ci sono azione, dramma, è un ruolo interessante a 360 gradi per un attore.



E l'amore? Sei fidanzato con la bella Giulia Rebel

Siamo contenti, viviamo insieme con due gatti, è lei che mi li ha fatti amare, sono neri, antisfiga...