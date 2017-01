Francesco Testi: "La depressione mi ha spinto a pregare di nuovo"

12:36 - Ne "Il peccato e la vergogna" Francesco Testi seduce la bella Manuela Arcuri grazie alla sicurezza di un dongiovanni, ma nella vita reale l'attore ha passato momenti di grande fragilità. "Ho iniziato a soffrire di depressione all'età di 16 anni. Poi l'anno scorso la malattia è tornata. E' stato un periodo terribile - ha confessato a Vero Tv - In quel momento ho sentito il bisogno di pregare e ho trovato in Dio un sostegno".

Fin da ragazzo l'attore ha dovuto lottare contro questo male, che lo ha accompagnato anche da adulto. "I miei si erano separati e avevano grossi problemi economici. Quando sei adolescente è molto difficile gestire questo tipo di situazioni. Poi l'anno scorso la malattia è tornata, faccio ancora fatica a parlarne".



"Ne sono uscito grazie al lavoro ma soprattutto grazie alla mia ragazza Reda. Ogni giorno mi è stata vicina regalandomi un sorriso in più e una parola in meno nei momenti giusti. Poi ho riscoperto il conforto della fede. Ho sentito di nuovo il bisogno di pregare e ho trovato in Dio un sostegno fondamentale".