8 maggio 2014 Francesco Testi e Massimiliano Morra, star di "Furore": "Scena hot con una fragola..." I belli della tv presentano la nuova fiction, in onda dal 14 maggio su Canale 5

09:00 - E' bastato il promo di "Furore", la nuova fiction che partirà il 14 maggio su Canale 5, per accusare la serie di dare un'immagine razzista del Nord. I protagonisti Massimiliano Morra e Francesco Testi su "Chi" smontano però la polemica, promettendo che saranno le loro scene hot a fare scandalo: "Terrei d'occhio uno spezzone in cui una fragola viene usata... in modo inaspettato".

"Furore" è ambientato negli Anni Cinquanta e racconta le vicende dei fratelli Vito (Francesco Testi) e Saro Licata (Massimiliano Morra), che dal Sud emigrano al Nord in cerca di fortuna. La loro meta è una ricca cittadina ligure, dove faranno i conti con la borghesia del nord, poco incline ad integrare nella società i nuovi arrivati.



La narrazione dei conflitti sociali ha fatto storcere il naso a qualcuno, che ha accusato la fiction di dare una visione razzista del Nord. Secondo gli attori, però, è una polemica priva di fondamento. "Sono veronese, ma se Furore avesse parlato del Veneto anziché della Liguria non mi sarei sentito coinvolto: parliamo dell'Italia di cinquant'anni fa" spiega Testi. Anche Morra è dello stesso parere: "Il tema del razzismo è sottolineato ma non eccessivo. Potrebbero fare più sensazione certe scene calde..."