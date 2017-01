15 giugno 2014 Francesco Facchinetti: "Lontano dalla tv scopro nuovi talenti" Il conduttore racconta a Tgcom24 i nuovi impegni professionali ma preferisce non parlare della sua nuova fiamma di SANTO PIRROTTA Tweet google 0 Invia ad un amico

14:44 - Ha la grinta di sempre e la voglia di scherzare Francesco Facchinetti. Lontano dalla tv, il conduttore si dedica alla musica, come dj, che poi è il suo primo amore e alla scoperta di nuovi talenti. A Tgcom24 racconta le sue nuove avventure, preferisce non svelare nulla della sua vita amorosa, e si illumina quando parla della figlia Mia: "Mi piacciono i giovani, è giusto dare loro una possibilità. Non ho fretta di tornare in tv".

Francesco sei lontano dalla tv...

Ma ci sta, non si deve apparire per forza. In questo periodo sto facendo talmente tante cose... Pippo Baudo ogni volta che mi incontra mi dice 'ricordati che si stato il conduttore più giovane di un programma in prima serata della 'Rai'...



Appunto, quando torni?

Vedremo, con calma, non ho nessunissima fretta. Ripeto, sto facendo tante altre cose. Sono impegnatissimo a scoprire nuovi talenti, e Chiara Biasi è un esempio, mi piacciono i giovani e faccio il dj.



Cosa guardi in tv?

I talent, soprattutto quelli legati alla musica, da The Voice a X Factor, che sono sempre fortissimi.



I giornali di gossip ti hanno paparazzato con una nuova fidanzata...

Sì, è libanese (scherza)



No, è brasiliana: la bellissima Wilma Helena Faissol...

Ah non la conosco...



A parte gli scherzi, perché non vuoi rendere pubblica la nuova fiamma?

L'ho già fatto troppo in passato, adesso sono diventato molto riflessivo... Mi prendo il mio tempo...



Alessia Marcuzzi, la tua ex, ha un nuovo compagno...

E sono felice per lei, è la vita...



Avete costruito un bel rapporto, ancora adesso non sappiamo perché è finita...

C'è un grande equilibrio, c'è rispetto reciproco, è quello che dovrebbero fare tutte le coppie che si lasciano, i figli vengono prima di tutto...



Che padre sei?

Mia cresce di giorno in giorno e sono molto presente. Essere mamma è una cosa naturale, papà invece si diventa. Io ce la metto tutta...