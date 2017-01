Francesca Fioretti e Ariadna Romeo, bacio scacciacrisi su Twitter

15:31 - Francesca Fioretti e Ariadna Romeo, le modelle di "Pechino Express", hanno conquistato il cuore dei telespettatori italiani per la loro bellezza ma anche per la loro solida amicizia. Ma c'è chi sussurra che le due siano in crisi. A far chiarezza sulla vicenda arriva Francesca che su Twitter interpella l'amica Ariadna, postando la foto del bacio che si diedero durante il reality show. Insomma le due bellissime modelle sono più unite che mai.