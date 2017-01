Fran Drescher, la "Tata" ha trovato l'elisir dell'eterna giovinezza

09:57 - Riecco Fran Drescher, la protagonista della celebre sitcom degli anni 90, "La Tata". L'attrice è stata tra i protagonisti della serata dei Tony Awards svoltasi qualche sera fa. Fasciata in un abito arancione, "esagerato" come nel suo stile, è apparsa in formissima, quasi come se il tempo per lei si fosse fermato e i suoi 57 anni fossero un errore sulla carta d'identità.

C'è stato un tempo in cui la Tata più famosa in Italia non era Tata Lucia ma Tata Francesca. Negli anni 90 la sitcom con protagonista la Drescher, nei panni di una tata di origini italiane (nell'adattamento nostrano, mentre in originale si trattava di una ragazza di famiglia ebraica) è stata in assoluto tra le più amate e replicate.



Nei primi anni 2000 la Drescher ha dovuto affrontare la battaglia per un tumore all'utero, dalla quale è uscita vincitrice. Nel 2011 è anche tornata con successo alla tv con la serie "Happily Divorced", altra sitcom dal sapore autobiografico, nella quale racconta la sua esperienza di divorzio dal produttore Marc Jacobson, dopo che lui si è dichiarato omosessuale.