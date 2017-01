Foto hard nello show del mattino

09:00 - Imbarazzo nello studio del programma mattutino di Denver "Good Day", che ha mandato in onda per sbaglio la foto di un pene. I presentatori e gli ospiti dello show stavano discutendo dell'incidente di un elicottero a Seattle, monitorando in tempo reale la situazione attraverso il loro account Twitter. Peccato che in mezzo alle varie immagini pubblicate dagli utenti ce ne fosse una non proprio adatta al pubblico del mattino.

La gaffe non poteva passare inosservata, ma l'anchorman Kirk Yuhnke ha glissato con grande nonchalance sullo sbaglio: "Questa immagine ignoriamola".



Il direttore della rete si è poi scusato dell'incidente con i telespettatori, attraverso un comunicato pubblicato sul "The Denver Post": "Commentando l'incidente di Seattle, Fox31 ha accidentalmente mandato in onda una foto offensiva mentre si seguiva il live di Twitter. Ci scusiamo per aver inavvertitamente trasmesso questa immagine. Abbiamo inoltre preso provvedimenti perché incidenti del genere non si verifichino più".