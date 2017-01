Flavio Montrucchio a teatro: "Rude e diretto come un boscaiolo"

11:35 - Due dei volti più amati della tv sbarcano a teatro e per la prima volta insieme. Roberta Lanfranchi e Flavio Montrucchio in scena al Sistina di Roma dall'11 febbraio al 16 marzo con il musical "Sette Spose per Sette Fratelli Musical". Flavio è Adamo: "Sul palco sono rude e diretto come un boscaiolo. Nella vita sono moderato però devo dire è più divertente essere come lui".

Lo spettacolo, firmato da Massimo Romeo Piparo, tornerà in scena proprio per festeggiare il 60esimo anniversario dell’uscita del film nel 1954. Il film Sette Spose per Sette Fratelli, diretto da Stanley Donen, è un classico della commedia musicale, che ha ricevuto 4 nomination agli Oscar, vincendo quello come Migliore Colonna Sonora.