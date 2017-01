11:36 - Dopo l'incidente, Fiorello esce per la prima volta di casa. Grande cerotto sulla fronte, ma finalmente sorridente. Insomma, la paura è passata come testimoniano le foto di "Chi" che lo immortalano mentre va a trovare l'uomo che ha investito quando era in sella al suo scooter il 3 marzo a Roma.

Accompagnato dalla moglie Susanna, Fiore è sereno, ma il suo pensiero, sin da subito è stato rivolto alla vittima, un 73enne: "Come sta l'altra persona, quella che ho investito?", ha chiesto al pronto soccorso dopo l'incidente. Poi è stato tenuto costantemente informato sulle condizioni di salute dell'uomo, attraverso la figlia. Fino all'incontro, privato, tra i due in una clinica romana. Nel frattempo lo showman ha annullato il tour. L'importante è che tutti adesso stiano bene.