Fiorello e Maurizio Costanzo ancora insieme su Canale 5

13:12 - Da domenica 14 settembre, in seconda serata su Canale 5, al "Maurizio Costanzo Show - La storia". Maurizio Costanzo intervisterà un ospite e commenterà con lui le immagini dei momenti più significativi del talk show per eccellenza. Il primo ospite è Fiorello. Lo showman siciliano e il giornalista hanno debuttato come coppia televisiva nel 1996 su Canale 5 nel programma "La febbre del venerdì sera" e poi "Buona Domenica".

Nelle prossime puntate di “Maurizio Costanzo Show – La storia”, Maurizio Costanzo ospiterà tra gli altri, Giobbe Covatta, Enzo Iacchetti, Nancy Brilli, Vladimir Luxuria, Vittorio Sgarbi e Massimo Lopez.



Il “Maurizio Costanzo Show”, ideato da Costanzo e Alberto Silvestri il 14 settembre 1982, è il talk show più longevo della storia della tv italiana: 27 anni di storia d’Italia raccontati in 4.300 puntate, oltre 32.300 ospiti e 8.100 ore di trasmissione. Indimenticabile la sigla al pianoforte, suonata dal Maestro Franco Bracardi che accompagnava l’ingresso degli ospiti e la passerella finale.



Maurizio Costanzo, al Teatro Parioli di Roma, ha ospitato i più importanti protagonisti dello spettacolo, del giornalismo, dello sport, della cultura, della politica, ma anche persone comuni che raccontavano le loro storie di coraggio e disperazione, legate a casi di cronaca o attualità. Molti tra i più noti personaggi dello spettacolo e della cultura italiana, proprio sul palco del Parioli, hanno trovato la loro grande popolarità