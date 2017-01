Fiorello, Claudio Cecchetto rassicura: "Si è ripreso, l'ho trovato in forma"

16:57 - Claudio Cecchetto, ospite a "Verissimo", parlando del suo amico Fiorello in ospedale da qualche giorno a causa di un brutto incidente ha rivelato: "Sono andato a trovarlo. Ha avuto due, tre giorni difficili, ma ora si è ripreso". A Silvia Toffanin, Claudio racconta: "L'ho trovato in forma. Lui e Mario (il signore investito dallo scooter di Fiorello, ndr) si stanno rimettendo in sesto". Appuntamento sabato 8 marzo alle 16 su Canale 5.