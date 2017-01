Fiorella Mannoia regina al "Coca-Cola Summer Festival"

11:53 - Ultimo appuntamento con il Coca-Cola Summer Festival, la kermesse musicale di Canale 5 condotta da Alessia Marcuzzi, Angelo Baiguini e Rudy Zerbi. Nella puntata in onda lunedì 28 luglio in prima serata sarà consegnato il Premio Rtl 102.5 - Canzone dell'estate. Sul palco Annalisa, Arisa, Il Cile e tanti altri Big della musica. Ospite speciale Fiorella Mannoia.

In ognuna delle quattro puntate viene decretato un brano "vincitore di tappa", risultato del gradimento ricevuto dal pubblico sul sito www.rtl.it e dai dati della classifica Earone (Emma con il brano “La mia città” si è aggiudicata la vittoria della prima puntata, Dolcenera con il brano “Niente al Mondo” la seconda, mentre Alessandra Amoroso con il brano “Non devi perdermi” la terza puntata). Durante l’ultimo appuntamento invece verrà decretato il brano “vincitore finale” delle quattro puntate.



Tra gli artisti che saliranno sul palco Bianca Atzei, Alessandro Casillo, Gigi D’Alessio, Gianluca Grignani, Emis Killa, Danny Lahome, Nek, Noemi, Gabry Ponte, Francesco Renga, Tiromancino. Clean Bandit, Cris Cab, Jarabedepalo e Nico & Vinz sono invece gli ospiti internazionali.



Il Coca-Cola Summer Festival ospita inoltre, anche quest’anno, una gara di 6 giovani artisti che hanno in questo modo l’occasione di esibirsi davanti al grande pubblico. I Big, ospiti della manifestazione, esprimono un voto sui brani dei 6 giovani. Durante ognuna delle quattro puntate viene decretato, anche per i giovani, un vincitore di tappa e per l’ultima puntata verrà annunciato il vincitore finale. Ancora una volta sarà “la musica che vota la musica”! Durante la puntata di lunedi 28 luglio saliranno sul palco i tre finalisti Timothy Cavicchini, Santa Margaret e Raige.