Festival di Sanremo: vince Arisa

01:09 - Arisa, con il brano "Controvento" ha vinto la 64.ma edizione del Festival di Sanremo. La cantante ha preceduto il duo composto da Raphael Gualazzi e The Bloody Beetroots con "Liberi o no" e Renzo Rubino con "Ora". Il premio della critica "Mia Martini" che quello per il migliore testo sono andati a Cristiano De André per la canzone "Invisibili" (eliminata la prima sera), mentre i Perturbazione hanno ricevuto il premio sala stampa radio-tv per "L'unica".