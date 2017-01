12 febbraio 2014 Festival di Sanremo, tra i duetti spuntano Violante Placido e Riccardo Scamarcio La serata del venerdì celebra i cantautori e i Big portano amici e colleghi Tweet google 0 Invia ad un amico

15:32 - La serata di venerdì 21 febbraio del Festival di Sanremo è riservata alla celebrazione dei grandi cantautori. I 14 Big della kermesse proporranno le cover da Giorgio Gaber a Domenico Modugno, accompagnati da amici e colleghi. Tra le soprese Violante Placido con i Perturbazione ("La donna cannone" di De Gregori) fino a Riccardo Scamarcio con Francesco Sàrcina ("Diavolo in me" di Zucchero).

Antonella Ruggiero canta "Una Miniera" con i New Trolls, Arisa "Cuccurucucu" di Franco Battiato con i WhoMadeWho, Cristiano De André canterà da solo il brano del padre "Verranno a chiederti del nostro amore", Frankie hi-nrg mc sarà accompagnato da Fiorella Mannoia per "Boogie" di Paolo Conte, Francesco Renga canta "Un giorno credi" di Edoardo Bennato con Kekko dei Modà, Giuliano Palma propone "I say i' sto ccà" di Pino Daniele, Giusy Ferreri insieme ad Alessio Boni e Alessandro Haber darà una sua lettura personale de "Il mare d'inverno", firmato da Enrico Ruggeri e portato al successo da Loredana Berté.



E ancora Noemi ripropone "La costruzione di un amore" di Ivano Fossati, l'aveva già cantata a "X Factor" nel 2009, Raphael Gualazzi e Bloody Beetroots saranno accompagnati da Tommy Lee per "Nel blu dipinto di blu" di Domenico Modugno. Renzo Rubino con Simona Molinari interpreteranno "Non arrossire" di Giorgio Gaber, Riccardo Sinigallia con Paola Turci, Marina Rei e Laura Arzilli proporrà "Ho visto anche degli zingari felici" di Claudio Lolli e infine Ron omaggia l'amico Lucio Dalla con "Cara".