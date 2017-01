Festival di Sanremo tra gara, il ritorno di Laetitia Casta e Renzo Arbore

15:41 - Al via il Festival di Sanremo al Teatro Ariston (18-22 febbraio) condotto da Fabio Fazio e Luciana Littizzetto. Oltre ai 14 Big in gara attesa Laetitia Casta che torna dopo 15 anni al Festival. E ancora Claudio Baglioni, Raffaella Carrà, Renzo Arbore, Gino Paoli, Franca Valeri, Enrico Brignano e l'astronauta Luca Parmitano. Ospiti internazionali Rufus Wainwright, Paolo Nutini, Stromae, Damien Rice e Yusuf Cat Stevens. Ma mancano le dive sexy.

Mistero su Giorgia e Alicia Keys (che non ci saranno) - Insomma era uno dei duetti più attesi all'Ariston quello di Alicia Keys con Giorgia sulle note di "Pregherò" ma alla fine i loro nomi non compaiono tra gli ospiti stranieri. Cos'è successo? Interpellato in merito Fabio Fazio taglia corto: "A volte basterebbe chiamare al telefono... Comunque è stato impossibile sulla base di scelte di gusto e indirizzo". E la diretta interessata cosa risponde? Dopo qualche ora sul Facebook di Giorgia appaiono poche, eloquenti parole: "Ogni tanto è necessario fare un bel respiro, fermarsi un momento ed appendersi al punto più alto di sé e lì stare, calmi. Per un pò. Ora!".



Ma tra gli ospiti mancano le "bellone" sexy - Una cosa è certa. Leggendo i nomi degli ospiti di quest'anno della kermesse manca la componente più femminile e sensuale. Il nome che attira come calamite i giornali gossip. Al di là di Laetitia Casta, l'attenzione dei paparazzi sarà sottotono. Eppure Fabio Fazio assicura che qualche sorpresa sarà svelata nei prossimi giorni. In arrivo qualche diva da Hollywood?



Due canzoni ma una sola rimarrà in gara - Il meccanismo è invariato rispetto allo scorso anno. Sono due le canzoni di ciascuno dei 14 Big e al termine della seconda esecuzione si saprà quale dei due brani rimane in gara per Sanremo. Il giovedì ricomincia il Festival con le 14 canzoni che costituiranno la gara.



L'anteprima del Festival sarà curata da Pif - Il regista dell'acclamato "La mafia uccide solo d'estate" e ideatore de "Il Testimone" curerà l'anteprima del Festival con un taglio a sorpresa e c'è chi svela che saranno dei veri e propri piccoli microfilm.



I compontenti della giuria di qualità - Il Presidente è Paolo Virzì e ci saranno anche Silvio Orlando, Piero Morandi, Silvia Avallone, Paolo Jannacci, Piero Maranghi, Aldo Nove, Lucia Ocone, Silvia Orlando, Giorgia Surina, Rocco Tanica e la violinista Anna Tifu. Il voto della giuria è importante per il giudizio dei brani in gara ma qualche nome forse non avrebbe i titoli giusti per giudicare...



Sanremo Club il venerdì - Nella serata del venerdì non si ascoltano le canzoni in gara. Si consente ai cantanti Big di completare le loro esibizioni: non solo presentano le due canzoni in gara ma al venerdì hanno la possibilità di fare ascoltare un brano a scelta dei cantautori storici. L'idea di quest'anno è quella di chiamare quella del venerdì Sanremo Club. "Si riallaccia al Tenco Club, due aspetti complementari e importanti allo stesso modo nella cultura popolare", spiega Fazio.



Ecco i 14 Big - Arisa - "Lentamente" e "Controvento", Noemi - "Bagnati dal sole" e "Un uomo è un albero", Raphael Gualazzi con Bloody Beetroots - "Liberi o no" e "Tanto ci sei", Perturbazione - "L'unica" e "L'Italia vista dal bar", Cristiano De André - "Invisibili" e "Il cielo è vuoto", Renzo Rubino - "Ora" e "Per sempre e poi basta", Ron - "Un abbraccio unico" e "Sing in the rain", Frankie Hi-Nrg - "Pedala" e "Un uomo è vivo", Giuliano Palma - "Così lontano" e "Un bacio crudele", Riccardo Sinigallia - "Prima di andare via" e "Una rigenerazione", Francesco Renga - "A un isolato da te" e "Vivendo adesso", Antonella Ruggiero - "Quando balliamo" e "Da lontano", Giusy Ferreri - "L'amore possiede il bene" e "Ti porto a cena con me", Francesco Sarcina - "Nel tuo sorriso" e "In questa città".



Gli 8 cantanti del Girone Giovani - Bianca con “Saprai”, Diodato “Babilonia”, Filippo Graziani “Le cose belle”, Rocco Hunt “Nu juorno buono”, The Niro “1969″, Vadim “La modernità”, Veronica De Simone “Nuvole che passano” e Zibba “Senza di te”.