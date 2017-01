Festival di Sanremo, per il 2015 si punta su Fabio Fazio o Carlo Conti

15:15 - Il Festival di Sanremo si avvicina alla finale con l'incognita della Giuria di qualità che potrebbe ribaltare, con il peso al 50% assieme al televoto, qualsiasi pronostico. Intanto si pensa già all'edizione del prossimo anno anche per risollevare gli ascolti. Il direttore di Rai Uno Giancarlo Leone ha svelato: "Punto ancora su Fabio Fazio se avrà un nuovo progetto. Se dirà no c'è l'ipotesi Carlo Conti".

Colpo di scena della Giuria di qualità sui Giovani - La classifica finale delle Nuove Proposte ha visto al primo posto Rocco Hunt, poi Diodato, Zibba e The Niro. Ma la Giuria di qualità, che pesava al 50% sul giudizio finale col televoto, ha elaborato una classifica diversa: 1 Diodato 2 The Niro 3 Zibba 4 Rocco Hunt.



Rocco Hunt: "Ha vinto il popolo non Rocco Hunt" - Il vincitore delle Nuove Proposte a qualche ora dalla premiazione ha tracciato un bilancio della sua esperienza: “Sono un ragazzo che si impegna e crede nei propri sogni e che arriva al Festival coi propri genitori. Sono stato twittato dalla maggior parte dei miei idoli Jovanotti, Eros Ramazzotti e Negramaro e sono contento perché ho ricevuto i loro complimenti. Ieri ha vinto il popolo non Rocco Hunt”. Forse una risposta diretta alle preferenze della Giuria di qualità?



Per l'edizione 2015 ancora ipotesi Fazio altrimenti Carlo Conti - Giancarlo Leone, il direttore di Rai Uno, ha le idee chiare per la prossima edizione del Festival. “Se Fazio avrà un nuovo progetto per il prossimo anno sarà il benvenuto, altrimenti pescheremo un nome della scuderia Rai. Come Carlo Conti”.



Renga e Arisa favoriti ma spuntano De André e Rubino - Scatta il totonomi per il vincitore della categoria Big di stasera. Francesco Renga parte in pole position, dopo la consacrazione al televoto giovedì scorso. A tallonare il cantante c'è Arisa. Ma la Giuria di qualità, la cui composizione comunque desta dubbi su competenze, potrebbe ribaltare il giudizio. Si punta sull'expolit a sorpresa di Cristiano De André e Sergio Rubino ma anche i Perturbazione.