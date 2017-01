Festival di Sanremo, Laetitia Casta superdiva: "Io, come Monica Vitti"

15:24 - Occhi puntati stasera su Laetitia Casta che sarà la diva del Festival di Sanremo per una notte. L'attrice e modella con i conduttori Fabio Fazio e Luciana Littizzetto canterà e ballerà. Laetitia in particolare con Fazio riproporrà una scena del film "Polvere di stelle" con Monica Vitti e Alberto Sordi. "Amo da sempre il cinema italiano e la Vitti. Faremo una bella festa", ha detto.

Com'è tornato al Festival dopo 14 anni?

Sono un po' intimorita ma felice. Fabio Fazio è speciale per me e in quell'edizione abbiamo vissuto delle belle cose. Oggi continuiamo il filo rosso di questa bella storia, sono contentissima e piena di gioia. Faremo delle cose con il cuore insieme all'energia con Luciana. Insomma sarà una bella festa.



Ci sarà un omaggio a Monica Vitti e Alberto Sordi?

Sì, replicheremo un momento del film 'Polvere di stelle' (la celebre 'Ma 'ndo vai...', ndr). Ho sempre amato il cinema italiano da Anna Magnani a, appunto, Monica Vitti. Ma il numero sarà un po' diverso dall'originale...



Vuoi anche diventare ballerina e cantante?

No, no non è il mio mestiere ma è colpa di Fabio Fazio se mi ha coinvolto in questa esperienza nuova e spiazzante. Rispetto a 14 anni fa, adesso so anche parlare in italiano quindi direi che faremo una esibizione che apprezzerete molto.