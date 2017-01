Festival di Sanremo, festa per Claudio Baglioni dopo 30 anni

10:54 - Il Festival di Sanremo, senza intoppi, ha ripreso ritmo e Fabio Fazio con Luciana Littizzetto ha presentato in sequenza i 7 Big: Francesco Renga, Giuliano Palma, Noemi, Renzo Rubino, Ron, Riccardo Sinigallia e Francesco Sàrcina. Festa per la carriera di Claudio Baglioni con i suoi successi. Elegante Kasia Smutniak. Commozione e standing ovation per la 93enne Franca Valeri. Due le Nuove Proposte promosse e in finale venerdì: Diodato e Zibba.

Diodato e Zibba i primi due Giovani promossi da televoto e Sala Stampa - Le due Nuove Proposte promosse dal voto congiunto del televoto e della Sala Stampa sono Zibba (“Senza di te”) e Diodato ("Babilonia"). Esclusi Filippo Graziani (“Le cose belle”) e Bianca (“Saprai”).



Ecco i brani dei 7 Big premiati da Sala Stampa e televoto - "Vivendo adesso" di Francesco Renga, "Così lontano" di Giuliano Palma, "Bagnati dal sole" di Noemi, "Ora" di Renzo Rubino, "Sing in the rain" di Ron, "Prima di andare via" di Riccardo Sinigallia e "Nel tuo sorriso" di Francesco Sàrcina.



Claudio Santamaria apre e omaggia il Maestro Manzi - Claudio Santamaria sbarcherà al cinema con “1418 Italia in Guerra”, “Il venditore di medicine” e in tv con la fiction “Non è mai troppo tardi” nei panni del maestro Antonio Manzi che è stato omaggiato sul palco dell'Ariston con una lettera indirizzata agli allievi delle elementari anni fa proprio da Manzi..



Le gemelle Kessler e Lucianina, coreografia esplosiva - Sempre nell'ottica dei festeggiamenti dei 60 anni della televisione sono intervenute le gemelle Kessler che con Luciana Littizzetto hanno ballato sulle note di “Quelli belli come noi”.



Commozione per la 93enne Franca Valeri - L'attrice ha recitato un monologo, replicando la scena del famosa telefonata che le regalò la popolarità tra la commozione generale. Poi è intervenuta Luciana Littizzetto ma con un cellulare. “Ho visto o intravisto dalla sua prima edizione il Festival. - ha dichiarato - Questo mi autorizza a fregiarmi del titolo di decana. Finora non vi avevo mai partecipato, anche se il Festival ha un po' cambiato il suo aspetto solamente canoro. Questa volta ho accettato l'affettuoso invito dei due conduttori Fabio e Lucianina, per una scherzosa apparizione”.



Claudio Baglioni celebra se stesso con un medley - Il cantautore con l'orchestra ha cantato i suoi celebri successi con un medley “Questo piccolo grande amore”, “E tu”, “Strada facendo”, “Avrai” e “Mille giorni di te e di me” per poi concludere con l'inedito “Con Voi”. Un ritorno a Sanremo dopo trent’anni. Era il 1985, infatti, quando, in piena era playback, Baglioni si esibì al Festival con una versione dal vivo di “Questo piccolo grande amore”, decretata da una votazione nazionale “Canzone del secolo”. Il cantautore sarà nei palasport di tutta Italia, da febbraio a maggio.



Tra i presentatori d'eccezione Veronica Angeloni spicca per l'abito rosso sexy - I presentatori che hanno annunciato i brani promossi dei 7 Big sono stati le gemelle Kessler, la medaglia bronzo a Sochi per lo slittino Armin Zoeggeler, la giovane direttrice del Mart di Rovereto Cristina Collu, Kasia Smutnkiak, Gian Antonio Stella e la pallavolista Veronica Angeloni che si è presentata con un abito rosso mozzafiato che ben poco spazio lasciava all'immaginazione. Infine il pugile e conduttore di “Mistero” Clemente Russo.



Rufus Wainwright, classe ed eleganza dopo le polemiche - Dopo le polemiche dei giorni scorsi dei Papa Boys contro il cantautore circa la presunta blasfemia per il brano “Gay Messiah”, Rufus Wainwright ha conquistato con la voce e l'eleganza di “Cigarettes and Chocolate Milk” e “Across the Universe” dei Beatles.