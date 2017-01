Festival di Sanremo, Fabio Fazio: "L'errore è stato ripartire da dove ero rimasto"

13:56 - Alla fine Arisa ha messo tutti d'accordo. La vincitrice del Festival di Sanremo con "Controvento" è al primo posto sia nella classifica del televoto di sabato che per la Giuria di qualità. Fabio Fazio fa mea culpa analizzando il brusco calo di ascolti: “L'errore è stato ripartire da dove ero rimasto, non azzerando”. Il conduttore si prenderà del tempo per decidere di accettare anche il prossimo anno.

Littizzetto: “Penseremo a un nuovo progetto per Sanremo” - Lucianina si prenderà una pausa per andare all'estero, studiare quello che accade altrove per contribuire per le nuove idee sul progetto del Festival di Sanremo del prossimo anno.



Mea culpa di Fazio e Littizzetto: “Errore ripartire da dove ero rimasto” - "L'errore è stato ripartire da dove ero rimasto, non azzerando. - ha spiegato Fabio Fazio analizzando il calo degli ascolti - Di certo la frammentazione degli ascolti deve far ripensare tutto". Poi interviene la co-conduttrice Luciana Littizzetto: “E' come quando tu ti fidanzi con uno. La prima volta è bellissimo e poi passa un anno e quelli che ti sembravano pregi sono difetti. Non abbiamo cambiato molto la formula dell'anno scorso. Quella formula lì era una novità e le pecche erano pregi che quest'anno si sono rivelate pecche. Bisogna riformulare tutto”.



La classifica finale dei 13 Big 1 Arisa 2 Gualazzi 3 Rubino 4 Renga 5 Noemi 6 Perturbazione 7 De André 8 Frankie hi nrg 9 Ferreri 10 Sàrcina 11 Palma 12 Ruggiero 13 Ron



Classifica Giuria di qualità: 1 Arisa 2 Rubino 3 Gualazzi 4 Noemi 5 Perturbazione 6 Renga



Televoto di sabato classifica: 1 Arisa 2 Renga 3 Noemi 4 Perturbazione 5 Rubino 6 De André



Televoto di giovedì 1 Renga 2 Arisa 3 Rubino 4 Perturbazione 5 Gualazzi 6 De André