Festival di Sanremo, calano gli ascolti rispetto al 2013

11:16 - Nonostante l'inizio shock con la disperazione di due disoccupati in balconata al Teatro Ariston, l'esplosione sexy di Laetitia Casta e la travolgente Raffaella Carrà, il Festival di Sanremo condotto da Fabio Fazio e Luciana Littizzetto registra un calo degli ascolti. La media ponderata è di 10.842.000 ascoltatori con 45.11% share. Nel 2013 erano 12.969.000 e 48.20%.

Per la prima parte il Festival ha totalizzato 12.466.000 telespettatori (45.77% di share) e la seconda parte 5.680.000 (47.14%). Lo scorso anno fu prima parte 47.60% di share 14.195.000 e la seconda 8.146.000 e 53.53%.



Il picco di ascolti in valori assoluti, durante la serata, è stato raggiunto alle 21.26: 16 milioni 48 mila telespettatori in quel momento stavano ascoltando la 'preghiera' di Luciana Littizzetto a San Remo. Alle 23.58%, all'ingresso di Yusuf Islam-Cat Stevens sul palco dell'Ariston, è stato registrato il dato piu' alto in termini di share, pari al 55.36%.