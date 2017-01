10:12 - E' un periodo intenso di lavoro per il rapper Fedez. Tra i prossimi impegni previsti la partenza di "X Factor" dove dovrà scegliere i componenti della sua squadra tra centinaia di aspiranti cantanti e il nuovo disco per la sua etichetta indipendente NewTopia, fondata con il collega J-Ax. Tra una pausa e l'altra Fedez si spoglia e mostra i suoi tatuaggi prima in barca e poi su un set fotografico.