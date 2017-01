Federico Russo conduce "The Voice"

11:06 - Il 33enne Federico Russo è stato scelto per condurre la seconda edizione di "The Voice Of Italy". Sostituisce così l'attore Fabio Troiano. Russo conosce la popolarità televisiva nel 2002 come concorrente di "Operazione Trionfo", andato in onda su Italia 1. Poi sono arrivati la radio e Mtv fino al ritorno ad un talent ma come protagonista. "Ci ho provato a fare il concorrente ma non c'è stato verso", così il commento ironico su Twitter.

Confermati i coach Noemi, Piero Pelù e Raffaella Carrà. E' stato sostituito solo Riccardo Cocciante con J-Ax che ha accettato con la condizione di avere massima libertà di azione. Sarà dunque un periodo intensissimo per Noemi che sarà impegnata sia al Festival di Sanremo in gara tra i Big che per le registrazioni della seconda edizione di "The Voice Of Italy".