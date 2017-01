Federico Corona: "Caro Fabrizio, via la maschera da supereroe"

12:37 - "Questo libro è tutto tranne che un'operazione commerciale. Questo libro è Fabrizio". Queste le parole del fratello Federico Corona sulle parole di Belen Rodriquez dette la scorsa settimana proprio a "Verissimo". La showgirl argentina aveva liquidato tutto come "un'operazione commerciale". Poi Federico consiglia al fratello "di continuare così. Di mostrarsi per quello che è, senza dover più indossare la maschera da supereroe".

A Silvia Toffanin Federico confida: “Non voglio fare polemica, ma mi ha stupito la dichiarazione di Belen e, considerando le condizioni in cui vive Fabrizio, l’ho trovata di cattivo gusto. Lui sta cambiando. L’impatto con la realtà carceraria lo ha costretto a confrontarsi con quella parte di lui che non ha mai voluto vedere e che ha tenuto nascosta”.



Successo di ascolti per "Verissimo" che sfiora il 20% di share - Su Canale 5, Ascolti al top per Verissimo che, con share del 19.30% sul target commerciale e 2.448.000 telespettatori totali. Un nuovo record e si conferma, ancora una volta, il programma più visto della sua fascia d'ascolto. il talk show condotto da Silvia Toffanin ha toccato un picco d'ascolto di 2.976.0000 telespettatori.